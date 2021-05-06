الامارات | دي أوليفيرا: شعرتُ بالرهبة بسبب انتقالي من ريف البرازيل إلى أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن دي أوليفيرا: شعرتُ بالرهبة بسبب انتقالي من ريف البرازيل إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الجزيرة، البرازيلي برونو دي أوليفيرا، أنه كاد ينهي مسيرته مع «فخر أبوظبي» في بداياتها بسبب شعوره بالرهبة، لافتاً إلى أن أصعب فتراته كانت انتقاله من بلدة في ريف البرازيل إلى العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات التي تمتلك إمكانات كبيرة وبنية تحتية رائعة.

وقال دي أوليفيرا لصحيفة «لانسي» البرازيلية: «لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة إلى صبي يبلغ من العمر 18 عاماً، أن يرحل من بلدة ريفية هي إسبريتو سانتو، وأن يكون أول مكان يسافر له هو دولة الإمارات بما تمتلكه من إمكانات رائعة، إلى جانب صعوبة التأقلم مع الثقافات المختلفة تماماً عن نشأتي في البرازيل».

وأضاف: «في البداية واجهت صعوبات عدة، ما جعلني في بعض الأوقات أشعر باليأس والاستسلام بأنني لن أتمكن من الاستمرار، لكن مع مرور الوقت وتعرفي إلى الكثير من الأصدقاء أصبحت الأمور تسير بشكل أفضل، إلى جانب جودة الحياة في الإمارات، ووجود العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة، وتعرفي إلى العديد من البرازيليين، ما أسهم في تأقلمي مع الأجواء هنا».

وأشار برونو دي أوليفيرا إلى أن البرازيلي، ماركوس كينو، لعب دوراً كبيراً في تأقلمه مع الحياة في الإمارات، وقال: «الجزيرة تعاقد معي في 2019 أثناء وجود ماركوس كينو، الذي كان بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة لي، قبل عودته إلى البرازيل وانضمامه إلى أتلتيكو مينيرو، بينما حصلت على استقبال طيب جداً من إدارة النادي واللاعبين».

وتابع: «حصلت على ثقة الجهاز الفني، وأحرزت العديد من الأهداف في عدد من المباريات المهمة، وحالياً فريق الجزيرة يتصدر لائحة ترتيب الدوري قبل نهاية المسابقة بجولتين، وأتمنى أن أحقق أول لقب مع الفريق، وسيكون أمراً جيداً أن يكون هذا اللقب هو الدوري البطولة الأهم».

يذكر أن أوليفيرا انضم إلى الجزيرة في موسم 2019-2020 إذ تم قيده في فئة المقيمين، وشارك مع الفريق بالدوري في ست مباريات بمعدل بلغ 90 دقيقة، بينما لعب في الموسم الجاري 17 مباراة بمعدل بلغ 416 دقيقة وأحرز هدفاً واحداً.

الجزيرة يحتجّ على التحكيم.. وعملية جراحية لركبة خاطر

تقدمت شركة الجزيرة لكرة القدم باحتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم، ضد طاقم الحكام الذي أدار مباراته أمام عجمان، وانتهت بالتعادل 3-3، في الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي، وفقاً لما ذكرته على حسابها الرسمي في «تويتر»، وأوضحت: «نعرب عن ثقتنا باتخاذ المسؤولين ما يلزم لتفادي ارتكاب الأخطاء الفادحة، المؤثرة في نتائج المباريات وجدول ترتيب البطولة».

من جهة أخرى، أجرى اللاعب هزاع سبيت خاطر عملية جراحية ناجحة لترميم الرباط الصليبي بالركبة اليمنى في مستشفى برجيل، وسيحدد الجهاز الطبي لاحقاً برنامج العلاج والتأهيل. أحمد طارق - دبي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news