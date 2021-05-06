الامارات | الوصل يصدم سانتوس بتجديد عقد هيلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يصدم سانتوس بتجديد عقد هيلمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «غازيتا سبورتيفا» البرازيلية أن نادي سانتوس تواصل مع مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، لتولي تدريب الفريق، عقب إقالة المدرب الأرجنتيني، أرييل هولان، لافتة إلى أن النادي البرازيلي تلقى صدمة عقب إعلان شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقد هيلمان حتى 2023.

وأوضحت أن إدارة نادي سانتوس تواصلت مع هيلمان، الأسبوع الماضي، للتفاوض معه حول تولي تدريب الفريق الذي أنهى مسابقة الدوري في المركز الثامن، مبينة أن المفاوضات توقفت عقب إعلان الوصل تمديد عقد مدرب إنترناسيونال وفلومينينسي السابق، واستمراره مع «الإمبراطور» الذي تعاقد معه في ديسمبر 2020.

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