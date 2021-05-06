الامارات | ماذا قال مدرب العين عن مواجهة الجزيرة واهتمام بني ياس بنتيجة اللقاء؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب العين عن مواجهة الجزيرة واهتمام بني ياس بنتيجة اللقاء؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعترف مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، بأن فريقه سيخوض مواجهة قوية أمام مستضيفه الجزيرة حينما يلتقي الفريقان مساء يوم الجمعة ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحافي مساء أمس: "الضغوط الأعلى ستكون على فريق نادي الجزيرة كونهم ينافسون على الفوز بلقب بطولة الدوري، وبالمقابل هدفنا الفوز والعودة من أبوظبي بالنقاط الثلاث".

ورداً على سؤال حول أهمية المباراة الكبيرة بالنسبة للجزيرة أكثر من العين، قال: "مواجهات الديربي تظل ديربي والفوز مهم بالنسبة للطرفين، ولكن الواقع يؤكد أن المواجهة تعتبر مهمة جداً لفريق الجزيرة أكثر من فريق العين لأنهم يعرفون أنَّ خسارتهم لنقاط المباراة يعزز من صعوبة موقفهم في المنافسة على اللقب، قياساً بوضع منافسهم المباشر فريق نادي بني ياس، الذي ينافس أيضاً على الفوز باللقب".

وأكد المدرب البرتغالي الذي ينتهي عقده مع الزعيم بنهاية الموسم: "من المهم أن نأخذ ذلك بالاعتبار، وأن نلعب مباراة جيدة أمام فريق جيد والذي يضم أفضل مهاجم وصانع أهداف في الدوري وفريق يمتاز بنزعته الهجومية وإمكانياته الكبيرة ولكن علينا في اللحظة التي نستحوذ فيها على الكرة أن نخترق خطوط دفاعاتهم".

واختتم بيدرو إيمانويل، حديثه قائلاً: "ثقتي كبيرة في أن المواجهة ستكون جيدة وأن الفريق الذي يستحوذ على الكرة أكثر سيتمكن من تحقيق هدفه والفوز بنتيجة المباراة والمؤكد أننا نحترم طموحات الجزيرة المتصدر ولكن علينا الفوز بنقاط المباراة فهذه مباراة ديربي وستبقى كذلك".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news