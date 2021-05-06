شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على المقاصة بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق طلائع الجيش على مضيفه مصر للمقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي طلائع الجيش، أحمد سمير وناصر منسي في الدقيقتين 15 و21 من زمن الشوط الأول.

الفوز منح طلائع الجيش ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري، ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول المسابقة، فيما توقف رصيد مصر للمقاصة عند 26 نقطة في المركز العاشر.