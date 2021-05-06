شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل مع سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المقاولون العرب مع مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكلاً منهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مباريات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب ميدو جابر، فيما تعادل عمر فتحي للفريق الضيف عند الدقيقة 62.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 27 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري، فيما يتواجد المقاولون بالمركز الرابع عشر بعد أن جمع 20 نقطة.