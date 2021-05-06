شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على الجونة «3-2» في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لفكرة القدم بنادي الإسماعيلى فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الــ20 لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

تقدم للإسماعيلي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 11 برأسية سكنت شباك الجونة وفي الدقيقة 21 أدرك الجونة التعادل عن طريق عمرو السعداوي، وفي الشوط الثاني، سجل نور السيد الهدف الثاني للجونة من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

ونال الإسماعيلي ضربة جزاء في الدقيقة 65، سددها فخر الدين بن يوسف تصدى لها إسلام طارق، ولكن أكملها مهاجم الدراويش في الشباك معلنا التعادل للإسماعيلي وأضاف محمد صادق الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة يصعد الإسماعيلى للمركز الــ13 برصيد 20 نقطة فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 25 في المركز الــ11.