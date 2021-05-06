شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم أسوان في مباراة ماراثونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المصري البورسعيدي فوزاً صعباً على مضيفه نادي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ20 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

شهد اللقاء أداء حماسي من جانب الفريقين وتقدم الضيوف في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب عمر كمال عبدالواحد، فيما تعادل محمد جابر لأصحاب الأرض في الدقيقة 36، وتقدم أحمد جمعة مجدداً للفريق الأبيض عند الدقيقة 51، فيما سجل محمد أسامة التعادل لرفاق المدرب علاء عبدالعال في الدقيقة 54، وأحرز أوستين أموتو هدف الفوز في الدقيقة 65.

وارتفع رصيد المصري إلى النقطة 32 محتلاً المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري فيما توقف رصيد أسوان عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.