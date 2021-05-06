شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ضد ريال مدريد: توخيل يرسخ العقدة لـ زيدان ويحقق إنجاز تدريبي غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ تشيلسي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 2012، وذلك بعد تغلبه على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وتأهل البلوز للمباراة النهائية هذا الموسم بعد أن تفوق على الفريق الإسباني بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بهدف نظيف عن طريق المهاجم الألماني، تيمو فيرنر، الذي افتتح التسجيل في المباراة بعد 28 دقيقة من بداية المباراة.

في الشوط الثاني سجل لاعب الوسط الإنجليزي مايسون ماونت الهدف الثاني قبل 5 دقائق من النهاية، لينهي أصحاب الأرض المباراة بنتيجة 2-0 ويعبرون لنهائي المسابقة الأوروبية الكبرى للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

رجل المباراة:

حصل الحارس السنغالي إدوارد ميندي على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء كبير من حارس تشيلسي الذي تصدى لـ5 تسديدات من جانب الضيوف، 2 منهما نتيجة تسديدات من داخل منطقة الجزاء.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- تيمو فيرنر اشترك في تسجيل 22 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم (سجل 12 وصنع 10) أفضل سجل مساهمات تهديفية للاعب من البلوز هذا الموسم. أخر لاعب من تشيلسي سجل 10 أو أكثر وصنع 10 أهداف أو أكثر خلال موسم كان إيدين هازارد في موسم 2018/2019 (سجل 21 وصنع 17).

- مايسون ماونت هو أول لاعب إنجليزي يسجل هدفًا في نصف نهائي دوري الأبطال منذ هدف واين روني ضد شالكه في أبريل 2011.

- مايسون ماونت (22 عامًا و15 يومًا) هو ثاني أصغر لاعب إنجليزي يسجل هدفًا في نصف نهائي دوري الأبطال بعد واين روني (21 عامًا و182 يومًا) ضد أي سي ميلان.

- مانشستر سيتي ضد تشيلسي هو ثالث نهائي إنجليزي خالص في تاريخ دوري الأبطال. أكثر من أي دولة أخرى. (مناصفة مع إسبانيا).

- توماس توخيل هو أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يقود فريقين لنهائي المسابقة في نسختين متتاليتين (باريس سان جيرمان في 2020 وتشيلسي في 2021).

- جميع المواسم (3) التي وصل فيها تشيلسي لنهائي دوري الأبطال، قامت فيها إدارة النادي بتغيير المدرب في منتصف الموسم. (2007/2008: إقالة مورينيو انتداب جرانت- 2011/2012: إقالة فياش بواش وانتداب دي ماتيو- 2020/2021: إقالة لامبارد وانتداب توخيل)

- زين الدين زيدان خاض مباريات(6) دون فوز ضد توماس توخيل أكثر من ضد أي مدرب آخر في مسيرته كمدرب لريال مدريد في جميع البطولات (تعادل 4 وخسر 2)

- تشيلسي هو أكثر فريق واجهه ريال مدريد في المسابقات الأوروبية دون أن يفوز عليه في تاريخه بأكمله، الميرنجي فشل بالفوز في جميع مبارياته الـ5 ضد البلوز (تعادل 2 وخسر 3)

- إدوارد ميندي اليوم حافظ على نظافة شباكه للمرة الثامنة هذا الموسم، الرقم القياسي في موسم من المسابقة هو 9 شباك نظيفة لحارس مرمى.

- استقبل مانشستر سيتي وتشيلسي 4 أهداف فقط خلال مشوارهما إلى نهائي دوري الأبطال. أفضل سجل دفاعي لطرفين في نهائي المسابقة منذ نهائي نسخة عام 2006 (أرسنال استقبل 2 وبرشلونة استقبل 4).