مولر: سنحسم البوندسليجا بمونشنجلادباخ

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وقال مولر أمس «نريد حسم البطولة. نحن متعطشون للعب من جديد بعدما ابتعدنا عن خوض المباريات في الأسبوعين الماضيين».
وأهدر بايرن فرصة حسم اللقب بخسارته 1 / 2 أمام ماينز في 24 أبريل الماضي، لكنه ظل في الصدارة بفارق 7 نقاط عن ملاحقيه لايبزج، قبل ثلاث مراحل فقط على نهاية البطولة.
وربما يحسم بايرن اللقب رسميا دون خوض مباراة جلادباخ، حال خسارة لايبزج أمام بوروسيا دورتموند في اللقاء الذي يجري قبل مباراة بايرن ومونشنجلادباخ السبت.
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