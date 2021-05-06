استبعاد المدعي المحقق مع إنفانتينو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت محكمة فيدرالية فى فيينا أمس أن المدعي الخاص الذي يحقق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو تم استبعاده.

وأيدت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية شكوى تقدم بها إنفانتينو لإبعاد المدعي ستيفان كيلر من التحقيق المتعلق باجتماعات بين إنفانتينو والمدعي العام السابق في سويسرا مايكل لاوبر في 2016 و2017.

وذكرت المحكمة أن البيانات الصحفية الصادرة من مكتب كيلير تشير إلى أنه ربما يكون متحيزا في القضية.

ومع ذلك تستمر التحقيقات في القضية.

ورحب (فيفا) وإنفانتينو في بيان له بقرار استبعاد كيلر، كما أبدى الاتحاد الدولي للعبة استعداده الكامل للتعاون مع السلطات، سواء كان ذلك يتعلق بالاجتماعات التي عقدها رئيس (فيفا) مع المدعي العام السابق في سويسرا أو شيء آخر.