أمرابط يقتحم تاريخ الدوري بأسرع هدف في الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب النصر من اقتحام قائمة الأربعة الكبار في النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن صعد إلى المركز الخامس بفوزه على الفيصلي 4/ 3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك في إطار تكملة مواجهات الجولة الـ26.

ورفع النصر رصيده إلى 39 نقطة، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق 33 نقطة في المركز الـ12.

وشهد الشوط الأول تسجيل 5 أهداف كنسبة عالية خلال شوط واحد، حيث كان نصيب النصر منها 3 أهداف مقابل هدفين للفيصلي، فيما شهد الشوط الثاني تسجيل هدفين بواقع هدف لكل فريق.

ولعب المغربي نورالدين أمرابط دور البطل عندما سجل هدفين للنصر أحدهما الأسرع في النسخة الحالية عندما جاء بعد مرور 15 ثانية فقط على بداية المباراة، دخل على إثره تاريخ دوري المحترفين من أوسع أبوابه، حيث بات صاحب أسرع هدف في الموسم الحالي، ورابع أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين.

وجاء الهدف السريع بعد تمريرة متقنة من بيتروس نحو أمرابط المنطلق داخل منطقة الجزاء، ليواجه الحارس مصطفى ملائكة ويسدد ببراعة بيمناه في الشباك.

وكان أسرع هدف في النسخة الحالية مسجلا باسم مهاجم الفتح مراد باتنا في الثانية الـ18.

فيما سجل أمرابط هدفه الثاني بطريقة سريعة أيضا، حيث جاء في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ49، بينما تكفل سامي النجعي وبيتروس ماثيوس بتسجيل الهدفين الآخرين للنصر في الدقيقتين الـ15 والـ40.

أما أهداف الفيصلي فقد تبادل تسجيلها، جويليرمي أوغوستو في الدقيقة الـ12، وهشام فايق (27)، فيما أضاف رافاييل سيلفا الهدف الثالث في وقت متأخر وتحديدا في الدقيقة الـ88، حيث لم يكن كافيا لتحريك الفيصلي نحو تعديل النتيجة.

وشهدت نهاية المباراة اشتباكات بين اللاعبين، خاصة بين سامي النجعي من النصر ومحمد الصيعري من الفيصلي، فيما أشهر الحكم أحمد الرميخاني البطاقة الحمراء للاعب الشاب في النصر، محمد مران عقب نهاية المباراة، حيث كان قد منحه بطاقة صفراء في الدقيقة الـ85.

قائمة أسرع هدف في دوري المحترفين

