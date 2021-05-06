مهمة تعجيزية لروما أمام مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

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وسجل مانشستر يونايتد 5 أهداف في الشوط الثاني ليفوز على روما 6 / 2 في ذهاب الدور قبل النهائي، ويبدو أنه من غير المرجح أن يتمكن روما من تعويض الخسارة بعد يومين من الإعلان عن تولي مورينيو تدريب الفريق خلفا لمواطنه البرتغالي فونسيكا مع بداية الموسم الجديد.
ويبدو أن نهائي إنجليزي، للمرة الثانية في آخر 3 أعوام، على وشك الحدوث يوم 26 مايو المقبل في دانسك، حيث إن أرسنال يحتاج للفوز بهدف نظيف أمام فياريال الإسباني للتأهل للمباراة النهائية بعد أن خسر مباراة الذهاب 1 /2.
وكان أرسنال قد خسر المباراة النهائية في 2019 أمام تشيلسي 4 / 1.
وفاز مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي في 2017 ولكن فوزه ليس أمرا مسلما به رغم تقدمه بنتيجة جيدة أمام روما.
وسيدخل مانشستر يونايتد مباراته أمام روما بعد حصوله على فترة كافية للراحة خاصة وأن مباراته أمام ليفربول تم تأجيلها بعدما اقتحمت الجماهير ملعب المباراة قبل بدايتها وذلك احتجاجا على مالكي النادي.
في الوقت نفسه خسر فريق روما 0 / 2 أمام سامبدوريا، وظل في المركز السابع في الدوري الإيطالي، وهو ما سيتغير في حقبة مورينيو بداية من الصيف المقبل.
وتعهد فونسيكا بالبقاء ملتزما لحين نهاية الموسم من خلال قوله «مازال لدينا بعض المباريات المهمة هذا الموسم والتي نريد أن نفوز بها، وسوف نواصل تقديم أقصى ما عندنا للفوز بها».
في المقابل لدى أرسنال فرصة حقيقية واحدة للعب في أوروبا الموسم المقبل خاصة وأن الفريق يقدم موسما محليا سيئا، وهذه الفرصة هي الفوز بالدوري الأوروبي، حيث يشارك الفائز به بدوري أبطال أوروبا.
وكان الفريق بعيدا عن المجد في مباراة الذهاب أمام فياريال، الذي فاز مدربه أوناي إيمري بلقب الدوري الأوروبي 3 مرات مع أشبيلية، كما تولى تدريب أرسنال من قبل.
ولكن الهدف الذي سجله نيكولاس بيبي من ركلة جزاء أعطى الفريق الأمل لقلب الأمور في ملعب الإمارات.
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