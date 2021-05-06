إصابة تنهي موسم ساماردزيتش

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وأضاف النادي الألماني أن ساماردزيتش (19 عاما) تعرض لتمزق في الغضروف الداخلي خلال تدريبات الفريق، ليغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.
وفي الوقت الذي لا زال فيه لفريق لايبزج فرصة ولو ضئيلة لمنع بايرن ميونخ من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، إلا أن الفرصة الأكبر للفريق ستكون في تحقيق أول لقب في تاريخ النادي حينما يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا، والمقرر له يوم 13 من الشهر الحالي.
ويحتل لايبزج المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة بفارق 7 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، مع تبقي 3 مراحل على نهاية المسابقة.
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