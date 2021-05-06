«إيقاف وتهديد وتكذيب ودعم».. القصة الكاملة لأزمة سيد عبدالحفيظ داخل «أروقة الأهلي»

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الاستياء والغضب الشديد تدور داخل أروقة القلعة الحمراء بعد هزيمة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام غزل المحلة، بهدف دون رد في المباراة جمعت بين الفريقين مساء أمس، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واشتعلت الأمور أكثر، عقب تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في بالقلعة الحمراء، والذي شن تصريحات نارية ضد التحكيم المصري واتهمه بالتحيز إلى الغريم التقليدي الزمالك بغرض إيقاف قطار انتصارات القلعة الحمراء. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ورصد موقع «الوطن سبورت» تفاصيل القصة الكاملة لأزمة إيقاف سيد عبد الحفيظ من قبل اتحاد الكرة وتحويله إلى التحقيق ورسالة دعم النادي الأهلي لمدير الكرة.

إيقاف سيد عبد الحفيظ بعد الهجوم على التحكيم

أكد سيد عبد الحفيظ بعد انتهاء مباراة الأهلي وغزل المحلة أمس في تصريحات تلفزيونية على سوء أداء الأهلي في اللقاء إلا أنه أشار إلى أن الأداء التحكيمي كان سيئًا للغاية، وتعمد عدم احتساب ضربتي جزاء للنادي الأهلي.

وتابع سيد عبد الحفيظ في تصريحاته أن جهاد جريشة يعتذر للأهلي دائمًا بعد الأخطاء التحكيمية التي يحتسبها ضد الفريق، فضلا إلى تعمد الحكم محمد صباحي في مجاملة الغريم التقليدي نادي الزمالك، مشددًا خلال تصريحاته التليفزيونية في قناة الأهلي أن الفريق الأحمر لم يحتسب لصالحه سوى ضربتي جزاء فقط منذ انطلاق الموسم.

إيقاف سيد عبد الحفيظ.. جهاد جريشة يكذب مدير الكرة في الأهلي

من جانبه، كذب الحكم الدولي المصري جهاد جريشة سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» بشأن تواصله معه هاتفيًا أو التقدم باعتذار له أو لأي ناد آخر مطالبًا مسئولي اتحاد الكرة بإيقاف مدير الكرة في الأهلي فورًا.

اتحاد الكرة يقرر إيقاف سيد عبد الحفيظ وتحويله للتحقيق

من جانبه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وتحويله للتحقيق.

وجاء نص ما نشره اتحاد الكرة عبر موقعة الرسمي كالتالي: «قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وإحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري».

الأهلي يدعم سيد عبد الحفيظ: استمر

من جانبه، حرص النادي الأهلي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي على دعم سيد عبد الحفيظ بعد قرار اتحاد الكرة بإيقافه وتحويله إلى التحقيق.

ونشرت الصفحات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عبدالحفيظ وعلقت عليها: «استمر في المضي قدما».

الأهلي يطالب استقدام حكام أجانب

وعلى جانب أخر، أعلن النادي الأهلي رغبته في استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته مع تحمله للتكاليف.