إبراهيم سعيد: «لا أكره كهربا.. والناس جايباه من الزمالك عشان يضيفلهم مش عشان الني ني».. ويوضح حقيقة ضرب إبراهيم حسن له بالقلم

الشارقة - اميمة ياسر - قال إبراهيم سعيد، نجم نادي الزمالك الأسبق، إنه لا يحب الحديث عن لاعب الأهلي محمود كهربا مشيرًا إلى أنه يعتبره أخ صغير، ويقدر توسط سعد سمير مدافع القلعة الحمراء للصلح بينهما.

وقال «سعيد» خلال استضافته في برنامج «العرافة» المذاع على فضائية «المحور»، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، إنه لا يكره كهربا، ويعتبره أخيه الصغير مبينا أنه أكثر شخص ساند كهربا مؤكدا أن الناس تنتظر الكثير من كهربا في الملعب «الناس جايبنك من نادي الزمالك للأهلي عشان تضيفلهم كثير مش عشان الني ني». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأشار نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك الأسبق إلى أنه كان مشاغبًا ولكن داخل الملعب فقط مؤكدًا أنه أكثر من ساند كهربا خلال مشواره الكروي سواء في الزمالك أو الأهلي.

خلافه مع إبراهيم حسن

من جهته قال في نفس السياق، شادي محمد، النجم النادي الأهلي السابق، إن الأزمة الدائرة بين إبراهيم سعيد ومحمود كهربا سببها عدم تقبل النقد من جانب أحد الأطراف، لافتا إلى أن سعيد غير متحامل على كهربا لكناها تبقى في النهاية مر شخصي ولا يجب أن يتدخل فيه.



ونفى إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أنه تعرض للضرب بالقلم، من قبل إبراهيم حسن منتخب مصر السابق، خلال أحد معكسرات المنتخب المصري، مؤكدا أن هذا لم يحدث من الأساس، رغم أنه سبق واختلف مع الكثير من اللاعبين، لكن لم يصل الأمر إلى حد الضرب والتطاول.

وأوضح «سعيد»، خلال لقائه مع برنامج «العرافة»، المذاع على شاشة «المحور»، ومن تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أنه سبق وأن دخل في خلاف بالفعل مع إبراهيم حسن، ولكنه وصف هذا الخلاف بـ«الخناقة العادية»، مشددا أن الأمر لم يصل إلى حد التطاول وأن يقوم بضربه بالقلم.

علاقتي مع الجميع في حدود

واعترف لاعب الزمالك والأهلي سابقًا، أنه قام بالكثير من الأمور الجنونية خلال معسكرات المنتخب، ومن بينها أنه أكل الطعام المخصص للعروسين، كانا يقيمان بنفس الفندق الذي يقيم به بعثة المنتخب المصري، بالإضافة إلى مشاجرة كلامية مع محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، على المايونيز.

وتابع: «الحمد لله علاقتي مع الجميع في حدود وفيه احترام، وسواء كان اللاعب صغير أو أكبر مني، كان الموضوع استحالة يوصل للتطاول».

وأكد أنه من الممكن أن يكون هناك لاعبين يتقبلون هذا الأمر، لكن شخصيته لا تسمح له أن يحدث معه هذا الأمر، مشددا أن هذه الواقعة لو كانت قد حدثت، لم يكن سيقابل ذلك بصمت منه.