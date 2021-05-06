شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على أسوان 3\2 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز على أسوان بنتيجة 3\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة العشرين من مباريات الدورى العام. أحرز الأهداف للمصرى عمر كمال، وأحمد جمعة، وأوستن أموتو، بينما سجل لأسوان محمد جابر، ومحمد أسامة.

تقدم عمر كمال للمصرى فى الدقيقة الأولى من المباراة، لتمر الدقائق على فريق أسوان فى صراع حتى نجح محمد جابر فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 36 من ضربة رأسية، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة، ومع الشوط الثانى سجل أحمد جمعة هدف التقدم للمصرى بالدقيقة 51، ليرد عليه محمد أسامة بالدقيقة 54.

ولم يكتف المصرى بالتعادل بهدفين بل عزز موقفه بإحراز هدف ثالث عن طريق أوستن أموتو بالدقيقة 61 من أحداث اللقاء، وسط محاولات من أسوان للخروج بنقطة من المباراة، إلا أن صافرة النهاية حسمت النقاط للفريق البورسعيدى.

وتجمد رصيد أسوان عند 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات، وتعادل في مثلها وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاًومازال لديه لقاء مؤجل.

فيما رفع المصرى البورسعيدى رصيده الى النقطة 32 بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.