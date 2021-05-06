7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء عدة أحداث رياضية مهمة، منها إعلان وزارة الرياضة موعد غلق الهيئات الرياضية بعد قرارات مجلس الوزراء، ومطالبة النجوم من اتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الإسماعيلى.

تعرف على موعد غلق الهيئات الرياضية بعد قرار مجلس الوزراء

قامت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية للتنبيه على الهيئات الرياضية والشبابية للقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين فى ضوء القرارات التى أعلنها مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة والحد من الفيروس بمختلف ربوع الجمهورية.

مستند.. النجوم يخاطب اتحاد الكرة لخصم ثلاثة نقاط جديدة من الإسماعيلى رسمياً

أرسل مجدى المتناوى المستشار القانونى لنادى النجوم خطاباً لاتحاد الكرة يطالب خلاله بخصم ثلاثة نقاط جديدة من الإسماعيلى فى أزمة اللاعب ابراهيم حسن ، ونص خطاب النجوم للجبلاية على التالى :" 1_بالاشارة الى الى حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS )رقم 2019/6189/6187/A الصادر في 21 فبراير 2020 لصالح نادي النجوم وحكم المحكمة الفدرالية السويسرية الصادر في 1 ديسمبر برفض دعوى البطالن المرفوعة من النادي اإلسماعيلي وقرار لجنة اإلنضباط الصادر بتاريخ 22 فبراير 2021 والخاص بخصم ثالث نقاط من النادي اإلسماعيلي حال عدم تنفيذ الحكم المشار اليو في تاريخ أخصاه 24 مارس 2021 والذي تم رفض طعن اإلسماعيلي عليو من قبل لجنة التظلمات وإعتباره قرار نهائي مستنفذ لكافة سبل الطعن عليه محمود البنا حكما لمباراة الأهلى والاتحاد ومحمد الحنفى للقاء الزمالك وسموحة أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، المقرر لها مساء غد الخميس حيث يلتقى الأهلي الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي يوم الجمعة وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لكل أعضاء المجلس من أجل الإجتماع في الثانية ظهرًا بعد غدًا الجمعة لمناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحه الرياضية مؤخرًا.