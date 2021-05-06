شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج فى مؤجلات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0 فى إطار مؤجلات الجولة الـ 17 بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021.

وتأجل هذا اللقاء بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية التى اختتمت مؤخرا فى تونس وشهدت خسارة الفريق الأبيض فى النهائى من الترجى التونسى بنتيجة 3 /0.

كما يتبقى للزمالك مواجهات مؤجلة أيضا أمام كل من، الداخلية 7 مايو، والطيران 17 مايو، والاتحاد السكندرى 19 مايو، وطلائع الجيش يوم 21 مايو الجارى.

كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، والقائم بأعمال المدير التنفيذى، إقامة لقاء قمة الأهلى والزمالك فى ختام مسابقة الدورى الممتاز، والتى تم ترحيلها ليوم 25 مايو فى ظل تحديد مواعيد جديدة لمؤجلات الدورى بدون جماهير.

وقال غزلان، فى تصريح لليوم السابع، إنه من المحتمل تحديد عدد أفراد للحضور من كل فريق وأسر اللاعبين فقط وفقا لما يسفر عنه الإجتماع الأمني للمباراة.

وأشار غزلان إلى اختيار ملعب محايد لإقامة اللقاء فى ظل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذى تم تطبيقه على لقاء الزمالك بقمة الدور الأول، وشهد نقل اللقاء إلى صالة المقاولون الأقرب أن تشهد أيضا مباراة الختام.