شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رمضان صبحى والشناوى من قائمة بيراميدز لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي تخوض مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الخميس على ستاد السلام.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - دييجو رولان

وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحى بسبب الإصابة بكدمة فى حدقة العين، مع استبعاد حارس المرمى أحمد الشناوى وضم عبد الرحمن أيمن، وعودة طارق طه.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، بعجما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 7، وخسر 9.