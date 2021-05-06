شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى طلائع الجيش فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح أحمد سمير، أهداف المباراة لطلائع الجيش فى الدقيقة 12، وعزز ناصر منسى، تقدم الجيش بالهدف الثاني فى الدقيقة 20، لو تتغير النتيجة خلال الشوط الثاني، ليفوز الجيش بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 26 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري.

وقبل هذه المباراة، تواجه الفريقان فى 16 مباراة، حقق المقاصة الفوز في ثلاثة مباريات ، مقابل 5 انتصارات للطلائع، بينما حسم التعادل نتيجة 8 مباريات منها مباراتين تعادل سلبي.

سجل لاعبو المقاصة 14 هدفاً مقابل 18 لفريق الطلائع، سجل حسين حمدي أول أهداف المقاصة في مرمي الطلائع، بينما سجل دودزي أول أهداف الأخير في مرمي الفريق الفيومي في أول مباراة جمعت بين الفريقين يوم 2 ديسمبر 2010، وجاء عرفة السيد لاعب طلائع الجيش كهداف مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

كانت أكبر نتيجة هى انتصار طلائع الجيش على المقاصة بنتيجة 6/1، موسم 2014/2015، بينما أكبر فوز للمقاصة برباعية نظيفة موسم 2017/2018.

وتعتبر نتيجة بهدف لكل منهما، هي الأكثر تكرارا في تاريخ مواجهات الفريقين، 6 مرات، وحافظ طلائع الجيش على شباكه نظيفة في 7 مباريات، مقابل 4 لمصر المقاصة.

التقى الفريقان فى الدور الاول لدوري الموسم الماضى باستاد السلام وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، تقدم ميدو جابر للمقاصة، وتعادل عمرو جمال فى بداية الشوط الثاني، وأدار المباراة الحكم محمود عاشور.

والتقى الفريقان فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى فى 10 اكتوبر 2020 وانتهت بفوز الطلائع بهدف دون رد سجله كريم طارق.

وفى الدور الاول لدوري هذا الموسم فاز المقاصة على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 22 ديسمبر 2020 على ستاد جهاز الرياضة بالجولة الثالثة للمسابقة ، سجل ثنائية المقاصة احمد مودى من ركلة جزاء وشيمس بيكلى ، وسجل هدف الطلائع عمرو جمال.

وبعيداً عن أرقام مواجهات الفريقين فى الدوري ، التقى الطلائع ومصر المقاصة فى 17 فبراير 2020 فى لقاء كان الاول كانتبينهم فى كأس مصر ، حيث نجح الطلائع فى خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بالفوز بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى