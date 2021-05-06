شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم مواجهة سيراميكا والمقاولون فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة سيراميكا أمام المقاولون العرب في اللقاء الذى أنتهى منذ قليل ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ملعب السويس.

وجاء هدف فريق سيراميكا عن طريق اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 20 عقب تمريرة من زميلة محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء لفريق المقاولون العرب لتسكن شباك الحارس محمود أبو السعود، بينما جاء هدف التعادل لفريق ذئاب الجبل عن الطريق اللاعب عمر فتحى بالدقيقة 62 عقب تسديدة رائعة لتسكن شباك الحارس عامر عامر.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كالتالى:

في حراسة المرمى .. محمود أبو السعود.

في خط الدفاع .. باسم على ، محمد سمير ، فاروقا نور الدين ، حسن الشامى.

في خط الوسط .. محمد مجلى ، عبد الله ياسين ، محمد رزق ، لويس إداورد.

في الهجوم .. يوسف الجوهرى ، كريم مصطفى.

بينما ياتى تشكل فريق سيراميكا بقيادة ضياء السيد كالتالى:

في حراسة المرمى .. عامر عامر.

في خط الدفاع .. رجب بكار ، خالد صبحى ، عبد الله محمود ، أحمد حسن.

في خط الوسط .. ميدو جابر ، صالح جمعة ، محمد إبراهيم ، كوامي بونسو.

في الهجوم .. أحمد ياسر ريان ، شادى حسين.