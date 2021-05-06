شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب خاص للاعبى الزمالك على التسديد المتنوع.. وتحديد 3 للكرات الثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبية خاصة على هامش المران الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء، حيث شارك في هذه الفقرة أغلب لاعبي الفريق.

وخضع الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وفرجاني ساسي ويوسف أوباما لفقرة تدريبية خاصة على تسديد الكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، حيث تألق شيكابالا في إحراز أكثر من هدف خلال المران.

وعقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق جلسة سريعة مع شيكابالا ومحمد عبد الشافي، وشهدت الجلسة منح نبيه للثنائي بعض التعليمات والنصائح الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 41 نقطة، وذلك بعد أن خاض 19 مباراة من عمر المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 19 مباراة.