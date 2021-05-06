شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 5 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اعلان قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الخميس، والتي شهدت عودة الثلاثية المصاب بدر بانون وأيمن أشرف ومحمود متولى للقائمة.

عودة متولي وبانون وأيمن وكهربا لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

منافس الأهلى.. صن دوانز يبتعد بصدارة الدوري بفوزه على ماريتزبرج ويخسر زواني للإصابة

إبتعد فريق مامليودي صن داونز ، بصدارة الدوري الجنوب أفريقي لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه ماريتزبورج يونايتد ، بثنائية نظيفة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ16 ضمن منافسات مسابقة الدورى الجنوب إفريقي. صور .. لاعبو الأهلى يتوجهون الى الإسكندرية أستعدادا لملاقة الاتحاد توجهت بعثة فريق الأهلى إلى مدينة الإسكندرية استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى المصرى الممتاز، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأحمر صور تحرك البعثة.

سيد عبد الحفيظ يخضع للتحقيق فى اتحاد الكرة غدا

يخضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى للتحقيق فى الواحدة ظهر غد الخميس بمقر اتحاد الكرة، لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلى ضمن مسابقة الدورى.

اتحاد الكرة: ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب للقمة ونتمسك بقرار الاستعانة بالمصريين

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اتصالات تمت مع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة تم خلالها التأكيد علي رفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها 10 مايو . موسيمانى يضطر لتغيير طريقة لعب الأهلى بعد تراجع النتائج استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تغيير طريقة لعب الفريق الأحمر خلال المباريات القادمة بدءا من مباراة الاتحاد السكندرى غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة وآخرها التعادل مع الجونة ثم الخسارة من غزل المحلة.

23 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندري استعدادا للأهلى