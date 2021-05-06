شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل عروضه المبهرة ويهزم الجونة بثلاثية فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف هدفين في الدقائق (10) و(65)، ومحمد صادق في الدقيقة (71)، فيما سجل أهداف الجونة عمرو السعداوي في الدقيقة (23)، ونور السيد في الدقيقة (57).

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا، فيما يتجمد الجونة في المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

بدأت المباراة هجومية من الفريقين، وتقدم فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، بعد خطأ دفاعي غريب من الجونة، قبل أن يتعادل عمرو السعداوي للجونة في الدقيقة 23 بعدما راوغ داخل منطقة الجزاء، وسدد بيمينه على يسار حارس الدراويش محمد فوزى.

وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة الإثارة، وتقدم الجونة عن طريق نور السيد من ضربة جزاء، أقرها الغندور بعد العودة لتقنية الفار في الدقيقة 57، لكن الإسماعيلي عاد سريعا بالرد وتحصل على ضربة جزاء تم إقرارها أيضا بعد العودة لتقنية الفيديو، سددها فخر الدين بن يوسف وتصدى لها إسلام طارق، لكن اللاعب التونسي تابع الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة 65، ليأتي محمد صادق بعدها بـ6 دقائق ويسجل هدف التقدم للدراويش.

ضغط الإسماعيلى بقوة لقتل المباراة، واضاع أحمد مبدولى انفراد تام بالحارس إسلام طارق الذي تصدى للكرة بجدارة كبيرة حارما الإسماعيلى من انهاء اللقاء قبل وقته الأصلى بعشر دقائق، وخرج مدبولى مصابا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع ونزل دونجا بديلا لتأمين الوسط الدفاعي.