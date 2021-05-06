شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الأهلى والاتحاد ومحمد الحنفى للقاء الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، المقرر لها مساء غد الخميس حيث يلتقى الأهلي الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى محمود البنا حكم ساحة، يعاونه كل من سمير جمال وهاني خيري، وحكم رابع مجدي خاطر وفي الفيديو، سيكون متواجد وائل فرحان ويعاونه محمد يوسف.

ويدير مباراة الزمالك وسموحة الحكم الدولي محمد الحنفي، ويعاونه أحمد حسام كمساعد أول، وسامي هلهل كمساعد ثان، وأحمد عبد السميع رابعًا وفي غرفة الفار، تم تعيين نادر قمر الدولة حكمًا لتقنية الفيديو، ومحمود وفا مساعدًا له.