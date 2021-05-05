شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعقد جلسة سريعة مع شيكابالا وعبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي على هامش مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة منح نبيه للثنائي بعض التعليمات والنصائح الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سموحة مساء غد الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤١ نقطة، وذلك بعد أن خاض ١٩ مباراة من عمر المسابقة.