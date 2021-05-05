شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: تقسيمة بقيادة كارتيرون وغياب الثنائي الموقوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة تحت إشراف فيرناندو مسئول الأحمال بالجهاز الفني، وذلك على هامش مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.

وشهدت الفقرة البدنية خوض اللاعبين بعض التدريبات بالكرة وبدون الكرة، حيث قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت قيادة فيرناندو والثانية تحت قيادة أحمد عصمت.

وخضع لاعبو الزمالك لفقرة ترفيهية على هامش المران، وشهدت الفقرة التدريب على سرعة رد الفعل من خلال بعض المواقف المختلفة في التحرك بدون كرة.

كما غاب لاعبو فريق الشباب بالنادي عن التدريبات الجماعية للفريق الأول مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك من أجل المشاركة في مباراة ودية لفريق الأمل بالنادي أمام سرس الليان.

ويشارك إمام عاشور وأحمد عيد مع فريق الأمل في المباراة الودية، في ظل تأكد غياب الثنائي عن مباراة سموحة في بطولة الدوري بداعي الإيقاف.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سموحة مساء غد الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤١ نقطة، وذلك بعد أن خاض ١٩ مباراة من عمر المسابقة.