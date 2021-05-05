شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين.. وجنش يكتفي بالتأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا بين المدير الفني والثنائي أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود عن بعض الأمور الفنية الخاصة بطريقة لعب الفريق أمام سموحة.

وخاض لاعبو الزمالك بعض التدريبات البدنية والإطالات في مجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع الحالة البدنية لجميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بينما اكتفى محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك ببعض التدريبات التأهيلية على هامش المران.

وخاض جنش مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، ثم قام بالركض حول الملعب تحت إشراف مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق.

وغاب جنش عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز للإصابة في الظهر.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سموحة مساء غد الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤١ نقطة، وذلك بعد أن خاض ١٩ مباراة من عمر المسابقة.