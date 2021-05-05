شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يُقصي ريال مدريد ويضرب موعدًا مع مان سيتي في نهائي الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره ريال مدريد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاربعاء 5-5-2021 في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال اوروبا في موسمها الحالي.

تقدم تشيلسي عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة 28 من متابعة لتسديدة هافيرتز المرتدة من العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0.

وفي الشوط الثاني تراجع تشيلسي لنف ملعبه معتمدا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة شديدة على دفاع ريال مدريد، وفي الدقيقة 85 قاد كريستيان بوليسيتش هجمة من الناحية اليمنى ومررها أرضية إلى ماونت الذي أودعها مرمى كورتوا لينهي على آمال ريال مدريد في العودة إلى اللقاء وينتهي بفوز تشيلسي 2-0.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل للبلوز كريستسان بوليسيتش وتعادل للميرنجي كريم بنزيما.

بهذا الفوز تأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية ضد مانشستر سيتي والمقرر إقامتها في أسطنبول.

وبدأ الفريقان بتشكيل مكون من:

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: كريستينسن- تياجو سيلفا- روديجير

الوسط: أزبيليكويتا- كانتي- تشيلويل- جورجينهو

الهجوم: هافيرتز- ماونت- فيرنر

ويجلس على مقاعد البدلاء: كاباليرو- كيبا- ألونسو- إيمرسون- جايمس- زوما- جيلمور- هودسون اودوي- بوليسيتش- زياش- أبراهام- جيرو

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ناتشو- ميليتاو- راموس- ميندي

الوسط: مودريتش- كاسيميرو- كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور- هازارد- بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء: أسينسيو- مارسيلو- لونين- فالفيردي- أودريوزولا- إيسكو- دياز