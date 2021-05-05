شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يرحب بالانتقال للقلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر مطلعة، عن ترحيب المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز، بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث خروج المهدي سليمان حارس نادي بيراميدز، من حسابات الجهاز الفني للفريق وابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق السماوي.

وأكد المصدر، أن النادي الأهلي كلف بعض وكلاء اللاعبين بالتواصل مع المهدي سليمان، لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.