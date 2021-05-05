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موسيماني يطلب التعاقد مع جناح وظهير أيمن

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، من حسم التعاقد مع عدد من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وعلمت «المصري اليوم» أن أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، في طريقه لحسم التعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل، بناء على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي.

كما أن الصفقات الثلاثة بينهم لاعب جناح وظهير أيمن، وذلك بناء على طلب بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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