شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يتلقى عرضًا من تركيا وآخر من الخليج وموسيماني يحسم موقف اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتناقش مسؤولو النادي الأهلي مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكان جونيور أجايي قد تلقى عرضًا من أحد الأندية التركية، وعرض آخر خليجى، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي إقناع جونيور أجايي بخطوة الرحيل في نهاية الموسم الحالي، من أجل فتح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

ويرغب الأهلى في رحيل أجايي من أجل التعاقد مع صفقة أخرى من خلال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لتدعيم الخط الأمامي للقلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.