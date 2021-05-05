شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدمًا على ريال مدريد بهدف فيرنر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى تشيلسي الشوط الأول من مباراته ضد ريال مدريد بالتقدم بهدف نظيف سجله تيمو فيرنر، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا مساء اليوم الأربعاء 5-5-2021 على ملعب ستامفورد بريدج في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها الحالي.

سجل تيمو فيرنر هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 28 بعدما تابع كرة كاي هافيرتز المرتدة من العارضة ليصعب المهمة على فريق ريال مدريد.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ألفريدو دي ستيفانو في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل للبلوز كريستسان بوليسيتش وتعادل للميرنجي كريم بنزيما، ويسعى الفريقان للتأهل للدور النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الذي تأهل لهذا الدور بعدما أقصى باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وبدأ الفريقان بتشكيل مكون من:

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: كريستينسن- تياجو سيلفا- روديجير

الوسط: أزبيليكويتا- كانتي- تشيلويل- جورجينهو

الهجوم: هافيرتز- ماونت- فيرنر

ويجلس على مقاعد البدلاء: كاباليرو- كيبا- ألونسو- إيمرسون- جايمس- زوما- جيلمور- هودسون اودوي- بوليسيتش- زياش- أبراهام- جيرو

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ناتشو- ميليتاو- راموس- ميندي

الوسط: مودريتش- كاسيميرو- كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور- هازارد- بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء: أسينسيو- مارسيلو- لونين- فالفيردي- أودريوزولا- إيسكو- دياز