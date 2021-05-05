مدرب الأخضر: كأس العرب مهمة أهدف لخطفها

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وأعرب رينارد في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عن سعادته بعودة البطولة العربية، مشيرا إلى أن توقيتها مناسب كخطوة مهمة في إعداد الأخضر في مشواره إلى كأس العالم.
وعن الهدف الذي ينشده المنتخب السعودي من كأس العرب؛ أكد المدرب الفرنسي أنه سيلقي بكل ثقله في هذه البطولة من أجل الفوز باللقب الثالث للمنتخب السعودي بعد لقبي 1998 و2002، مؤكدا قوة مجموعة الأخضر التي تضم المغرب والفائز من الأردن وجنوب السودان أو فلسطين وجزر القمر، مبينا أن مواجهات قوية تنتظرهم ليس فقط في المجموعة، بل في الأدوار التالية من البطولة، نظرا لقوة وتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العرب.
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