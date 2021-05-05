تفاهم بين تقنية بريدة والتعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع عميد الكلية التقنية ببريدة فهد العيد أمس مذكرة تفاهم مع نادي التعاون، ودار الملاحظة الاجتماعية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتفعيل سبل التعاون نحو تحقيق الشراكة المجتمعية والمنافع المتبادلة التي ستصب في مصلحة المجتمع بشكل عام، ونزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بشكل خاص، من خلال برنامج أعد بعناية من قبل إدارة المسؤولية المجتمعية في الكلية بالاتفاق مع نادي التعاون ودار الملاحظة الاجتماعية.



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