طريق شائك ينتظر النفيعي لانتشال الأهلي من القاع للقمة

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وقد شهدت الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأول انتخاب النفيعي رئيسا لمجلس الإدارة بعد أن حصل على عدد الأصوات الأعلى من أعضاء الجمعية متفوقا على منافسه الوحيد، المرشح الآخر في السباق على كرسي الرئاسة زياد اليوسف.
ويعود النفيعي لرئاسة الأهلي مرة أخرى بعد الأولى عام 2018 عندما كلف برئاسة النادي قبل أن يستقيل بعد 8 أشهر من تكليفه.
ويطمح النفيعي خلال هذه الفترة الرسمية التي تستمر 4 أعوام، لإعادة النادي الأهلي لسكة البطولات، والبحث عن حلول للأوضاع الاقتصادية والاستثمارية لزيادة مداخيل النادي وتفادي عدم الوقوع في أزمات مالية في المستقبل.
وينتظر النفيعي اعتماده رسميا من قبل وزارة الرياضة رئيسا للأهلي ومن ثم يعمل على إعلان مهام أعضاء مجلس إدارته، ويضم مجلس الإدارة عضوية كل من بندر الدعجاني ومحمد الديني ورائد آل زمة ومازن ضيف الله.
وكان النفيعي صرح عقب فوزه قائلا «تقدمت لرئاسة النادي بسبب طلب جماهير الأهلي على المستوى الشخصي، الذي أجبرني أن أكون في هذا المكان حاليا، ولم أعقد أي اتفاق مع أي شخصية سواء الأمير منصور بن مشعل أو غيره».
وعن المرحلة الماضية والقادمة بالأهلي، قال «أعي ما قمت به من خطوات، وأدرك صعوبة المسؤولية، وخصوصا أن الفترة الماضية التي مرت على الأهلي ليست سهلة بسبب تراكم المشاكل والديون، لكننا كمجس إدارة جديد سنفعل كل ما في وسعنا، ونتمنى دعم ومساندة جميع الأهلاويين لنا».
أبرز ما ينتظر النفيعي
- اعتماد مشروع فني لإعادة الفريق للمنافسة على البطولات
- تسديد مستحقات اللاعبين للحصول على شهادة الكفاءة المالية
- إبرام تعاقدات مميزة في الصيف المقبل
- إيجاد حلول استثمارية لزيادة الموارد المالية للنادي لتجنب الأزمات المالية مستقبلا
- العمل على كسب ثقة اللاعبين بعد فتور العلاقة مع الإدارة السابقة
- انتشال الفريق من وضعه الحالي بعد سلسلة الخسائر الأخيرة في الدوري
- إغلاق عدد من القضايا المنظورة لدى الفيفا تخص لاعبين أجانب سابقين
- حسم ملف استمرار المدير الفني لورينت ريجيكامب من عدمه مبكرا
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