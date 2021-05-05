شكرا لقرائتكم خبر طريق شائك ينتظر النفيعي لانتشال الأهلي من القاع للقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد عودته مجددا لرئاسة مجلس إدارة نادي الأهلي بفوزه أمس الأول في انتخابات الجمعية العمومية، تنتظر الرئيس القديم - الجديد، ماجد النفيعي عدة عقبات لتصحيح أوضاع صعبة داخل النادي عموما، والفريق الأول لكرة القدم على وجه الخصوص بعد التراجع الكبير الذي لازم الأخير خلال الـ75 يوما الماضية، الذي على إثره ترنح الفريق وتدحرج إلى المركز التاسع في سلم الترتيب العام لفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن كان قبلها منافسا على الصدارة.

وقد شهدت الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأول انتخاب النفيعي رئيسا لمجلس الإدارة بعد أن حصل على عدد الأصوات الأعلى من أعضاء الجمعية متفوقا على منافسه الوحيد، المرشح الآخر في السباق على كرسي الرئاسة زياد اليوسف.

ويعود النفيعي لرئاسة الأهلي مرة أخرى بعد الأولى عام 2018 عندما كلف برئاسة النادي قبل أن يستقيل بعد 8 أشهر من تكليفه.

ويطمح النفيعي خلال هذه الفترة الرسمية التي تستمر 4 أعوام، لإعادة النادي الأهلي لسكة البطولات، والبحث عن حلول للأوضاع الاقتصادية والاستثمارية لزيادة مداخيل النادي وتفادي عدم الوقوع في أزمات مالية في المستقبل.

وينتظر النفيعي اعتماده رسميا من قبل وزارة الرياضة رئيسا للأهلي ومن ثم يعمل على إعلان مهام أعضاء مجلس إدارته، ويضم مجلس الإدارة عضوية كل من بندر الدعجاني ومحمد الديني ورائد آل زمة ومازن ضيف الله.

وكان النفيعي صرح عقب فوزه قائلا «تقدمت لرئاسة النادي بسبب طلب جماهير الأهلي على المستوى الشخصي، الذي أجبرني أن أكون في هذا المكان حاليا، ولم أعقد أي اتفاق مع أي شخصية سواء الأمير منصور بن مشعل أو غيره».

وعن المرحلة الماضية والقادمة بالأهلي، قال «أعي ما قمت به من خطوات، وأدرك صعوبة المسؤولية، وخصوصا أن الفترة الماضية التي مرت على الأهلي ليست سهلة بسبب تراكم المشاكل والديون، لكننا كمجس إدارة جديد سنفعل كل ما في وسعنا، ونتمنى دعم ومساندة جميع الأهلاويين لنا».

أبرز ما ينتظر النفيعي

