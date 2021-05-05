إنشاء وحدات لمنع التلاعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المجلس الأولمبي الآسيوي اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية بلعب دور قيادي في مكافحة التلاعب بالمنافسات.

وفي تعميم إلى رؤساء وأمناء السر العام في 45 لجنة أولمبية آسيوية، أكد مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم أن المجلس أنشأ أخيرا قسما خاصا تابعا للجنة الرياضيين فيه للتركيز على منع التلاعب في المنافسات.

ودعا المسلم اللجان الأولمبية الآسيوية إلى إنشاء وحدة متخصصة لمنع التلاعب بالمنافسات، كما طالبها بزيادة الوعي بهذه الأنشطة وتعيين سفراء لقيادة المعركة ضد التلاعب بالمنافسات من خلال التواصل مع الرياضيين والمسؤولين في بلدانهم ومناطقهم.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية طلبت من اللجان الأولمبية الـ206 الأعضاء إنشاء وحدة منع التلاعب بالمنافسات وتعيين رياضي حالي أو معتزل للعمل سفيرا في حملة اللجنة الدولية «الإيمان بالرياضة» للمساعدة في زيادة الوعي بين الرياضيين وتعريفهم بخطر التلاعب بالمنافسات.

وسينظم المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية سلسلة من الندوات عبر الإنترنت لتثقيف اللجان الأولمبية الوطنية في هذا الشأن.