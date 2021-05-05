اتفاق يحسم بقاء سعود عبدالحميد بالاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم سعود عبدالحميد لتجديد عقده الاحترافي بعد دخول اللاعب فترة الانتقال الحر، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي يستمر بموجبه اللاعب ضمن صفوف الفريق، فيما ينتظر أن يتم تحويل الاتفاق إلى عقد رسمي للحد من دخول أطراف أخرى في خط المفاوضات مع اللاعب الذي يعد أحد الركائزالأساسية في الفريق والمنتخب، خاصة في مركزه، كما أن اللاعب واصل تألقه في الموسم الماضي والحالي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب أكثر من مرة في جولات عدة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاءت هذه الخطوة بعد الانتهاء من ملف تجديد عقد المدافع مهند الشنقيطي حتى موسم 2024. ميدانيا، انضم اللاعبان فهد المولد وعبدالإله المالكي للتدريبات الجماعية مساء أمس، فيما يواصل الثنائي عبدالرحمن العبود ومهند الشنقيطي برنامجهما اللياقي الانفرادي. ولا يزال المحترف البرازيلي برونو هنريكي يؤدي تدريبات لياقية انفرادية في مقر سكنه في انتظار انتهاء فترة العزل الإجباري كونه قادما من خارج المملكة، ثم سيخضع لاختبارات خاصة قبل تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

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