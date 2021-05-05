تأجيل ألعاب التضامن الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تأجيل دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة «قونية 2021» إلى الفترة من 9 إلى 18 أغسطس 2022. وعزا الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي قرار التأجيل إلى الوضع الصحي الراهن المتمثل في تفشي وباء كورونا، كما يعود التأجيل إلى حض الاتحاد على مشاركة جميع الدول الأعضاء.

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