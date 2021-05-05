شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد عن مواجهة بيراميدز: دجلة يجيد أمام الفرق الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز، غدا الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم، قائلا إن دجلة يجيد في المباريات الكبيرة بدليل عدم الهزيمة في مبارياته أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز بالدور الأول من المسابقة.

وأوضح عبد الواحد في تصريحات خاصة لليوم السابع: "دجلة رغم تواضع نتائجه ومعاناته في المراكز التي تصارع على الهبوط، إلا أنه متشوق لمواجهة بيراميدز بسبب إجادة اللاعبين للمباريات الكبيرة، التي تكون المتابعة لها كبير إعلاميا وجماهيريا وبالتالي بعض اللاعبين يبحثون عن تسويق أنفسهم كرويا".

وتابع المدرب العام لفريق دجلة أن مواجهة بيراميدز قوية وبها درجة كبيرة من الإثارة خاصة أن يواجهنا بعد تعادل مثير أمام الزمالك في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وبالتالي يبحث عن العودة لسة الانتصارات على حسابنا، لكننا لنا دوافعنا المحتلفة التي نأمل في تحقيقها لتحسين مركزنا في جدول الترتيب.

وأكمل عبد الواحد: "منقدرش نعتبر مواجهة بيراميدز سهلة لهم أو لنا، دجلة فريق كبير يعرف كيف يواجه كبار الدوري، وبيراميدز رغم أنه يفتقد الجماهير، لكنه يملك بين صفوفه أفضل العناصر في الدوري المصري، وهو ما يزيد من تطلعاتنا للفوز عليه في مباراة الغد".

ويترقب لاعبو فريق وادي دجلة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالنادي، نتيجة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا باجراء تحاليل الرابيد تيست، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري، والمقرر لها الخميس المقبل.

وأجرى الفريق الاختبارات الطبية على هامش مران الفريق المقرر في التاسعة مساء أمس الثلاثاء، استعدادا للمواجهة المرتقبة، سعيا للخروج من النفق المظلم والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.