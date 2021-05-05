شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل أسوان والمصرى بهدف لمثله فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان والمصري بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن مواجهات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى العام.

تقدم المصرى فى الدقيقة الأولى من أحداث اللقاء بهدف أحرزه عمر كمال عبد الواحد فى مرمى تماسيح النيل، من تمريرة وصلته من أحمد رفعت.

وجاء الهدف ليحدث إفاقة للاعبى أسوان وتصدي دفاعهم لهجوم الفريق البورسعيدي، وفى المقابل نجح لاعبو ممثل الصعيد فى إدراك هدف التعادل عن طريق ميدو جابر فى الدقيقة 36 من رأسية قوية بعد أن تسلم الكرة من عمرو الحلوانى.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات، وتعادل في مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.