شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الزمالك يغيبون عن التدريبات.. وجنش يكتفى بالتأهيل وتصعيد حارس الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب لاعبو فريق الشباب بالنادي عن التدريبات الجماعية للفريق الاول مساء اليوم الأربعاء المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء؛ وذلك من أجل المشاركة في مباراة ودية لفريق الأمل بالنادي أمام سرس الليان.

ويشارك إمام عاشور وأحمد عيد مع فريق الأمل في المباراة الودية، في ظل تأكد غياب الثنائي عن مباراة سموحة في بطولة الدوري بداعي الإيقاف.

واكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول ببعض التدريبات التأهيلية على هامش المران، وخاض جنش مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، ثم قام بالركض حول الملعب تحت إشراف مسئول العلاج الطبيعي بالفريق.

وغاب جنش عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز للإصابة في الظهر، وقام الجهاز الفني بتصعيد السيد عطية حارس مرمى فريق الشباب مواليد 99 للمشاركة في المران الجماعي، وجاءت مشاركة عطية في المران بسبب تأكد غياب محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش عن مباراة سموحة.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 41 نقطة، وذلك بعد أن خاض 19 مباراة من عمر المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 19 مباراة.