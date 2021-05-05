شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد غلق الهيئات الرياضية بعد قرار مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية للتنبيه على الهيئات الرياضية والشبابية للقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين فى ضوء القرارات التى أعلنها مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة والحد من الفيروس بمختلف ربوع الجمهورية.

وجاء فى الخطاب ما يلى:

- غلق كافة المنشآت الرياضية والشبابية اعتبارا من التاسعة مساء.

- التأكيد على مجالس إدارات الهيئات بالتشديد على اتخاذ واتباع كافة الإجراءات التى نصت عليها وزارة الصحة والسكان المصرية وتوصيله منظمة الصحة العالمية، وكذا إجراءات التباعد الاجتماعي.

- عدم السماح بوجود تجمعات للأعضاء أو الرواد داخل كافة الهيئات وعدم عقد أية جمعية عمومية لكافة الهيئات خلال الفترة المقبلة، وتمديد الحظر ليكون حتى 31 يونيو بدلا من 5 يونيو.

- التأكيد على الهيئات الرياضية والشبابية بعدم السماح بإقامة صلاة عيد الفطر بداخلها سواء بالساحات أو الملاعب المفتوحة والالتزام بقرارات مجلس الوزراء.