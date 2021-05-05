شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب وعمورى يقودان هجوم الجونة أمام الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حارس المرمى: إسلام طارق

الدفاع: جوزيف نجويم - محمد نجيب - سعداوي- محمود الجزار

وسط الملعب: أحمد عامر - سيرج أكا - نور السيد - محمود شبراوي

الهجوم: كريم الطيب، وعموري

مواجهة اليوم صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الجونة مع الاهلى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.