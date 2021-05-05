شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على مصر المقاصة بهدفين نظيفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى طلائع الجيش، الشوط الأول متقدما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة حاليا بينهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح أحمد سمير، أهداف الشوط الأول لطلائع الجيش فى الدقيقة 12، وعزز ناصر منسى، تقدم الجيش بالهدف الثاني فى الدقيقة 20، لينهى الطلائع الشوط الاول بهدفين نظيفين.

يدخل الفريق الفيومى المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على أسوان بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل

فيما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.