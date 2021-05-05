شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى جاهز لتدعيم بيراميدز أمام وادى دجلة رغم جرح الحاجب الأيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية محمد حمدى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لتدعيم فريقه فى مواجهة وادى دجلة، المقرر لها مساء غد الخميس، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى، رغم تعرض اللاعب للإصابة فى حاجب العين اليسرى.

محمد حمدى تعرض لجرح فى الحاجب الأيسر خلال مشاركته فى مواجهة الزمالك، التى أقيمت الأحد الماضى على استاد القاهرة، وانتهت بهدف لكل فريق، وخرج اللاعب على إثر الإصابة فى الشوط الثانى من المباراة.

وتلقى محمد حمدى العلاج اللازم، ليصبح جاهزًا من الناحية الطبية للدخول فى قائمة مباراة وادى دجلة، إلا إن الأمر حاليًا فى يد المدير الفنى الأرجنتينى رودلفو أروابارينا الذى سيحدد الاستعانة بالاعب أو منحه راحة لعدم تفاقم الإصابة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، بعجما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 7، وخسر 9.

فى سياق آخر، تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيري في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام مباراة بيرايمدز وأنيمبا وفقا للخطاب في السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم حكام من جنوب أفريقيا بقيادة الحكم، فيكتور جوميز ويعاونه المساعد الأول زاكيلي سويزا، وألسينكوسي نودجيني المساعد الثاني، والحكم الرابع ثاندو نزاندينكا.

ويراقب اللقاء جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام عصام شرف الدين من ليبيا، والمنسق العام كيلي أثانثي من رواندا، والمنسق الأمني ندوا كريستين زي من نيجيريا، والمنسق الإعلامي الزميلة إيناس مظهر من مصر.