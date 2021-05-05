شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحسم قيادة محمد هلال لهجوم دجلة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الأربعاء، محمد هلال مهاجم فريق وادي دجلة، لاختبار طبي، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في قيادة هجوم فريقه أمام بيراميدز في اللقاء المقرر له غدا الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وعانى هلال من شد في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع دجلة في مباراة بتروجت بكأس مصر التي أقيمت نهاية الشهر الماضي، وودع فيها الفريق الدجلاوي المسابقة بالهزيمة بهدف دون رد في ربع النهائي.

وتعتبر مواجهة بيراميدز ودجلة من اللقاءات المثيرة بالدوري، وتاريخيا التقى الفريقان خلال 9 مباريات، تمكن بيراميدز من الفوز على نظيره في 3 مباريات، وتمكن فريق وادي دجلة من الفوز في مباريتين، وخيم التعادل على الفريقين في 4 مباريات.

أحرز بيراميدز 11 هدفا في شباك نظيره، وتمكن وادي دجلة من إحراز 10 أهداف في شباك بيراميدز. ويحتل بيراميدز المركز الثالث بالدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق وادي دجلة في المركز الـ 17، برصيد 16 نقطة.