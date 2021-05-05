شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على المقاولون بهدف ميدو جابر بالشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سيراميكا على نظيره المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ملعب السويس.

وجاء هدف فريق سيراميكا عن طريق اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 20 عقب تمريرة من زميلة محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء لفريق المقاولون العرب لتسكن شباك الحارس محمود أبو السعود.

وجاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كالتالى:

في حراسة المرمى .. محمود أبو السعود.

في خط الدفاع .. باسم على، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامى.

في خط الوسط .. محمد مجلى، عبد الله ياسين، محمد رزق، لويس إداورد.

في الهجوم .. يوسف الجوهرى، كريم مصطفى.

بينما ياتى تشكل فريق سيراميكا بقيادة ضياء السيد كالتالى :

في حراسة المرمى .. عامر عامر.

في خط الدفاع .. رجب بكار ، خالد صبحى ، عبد الله محمود ، أحمد حسن.

في خط الوسط .. ميدو جابر ، صالح جمعة ، محمد إبراهيم ، كوامي بونسو.

في الهجوم .. أحمد ياسر ريان ، شادى حسين.