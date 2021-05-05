شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون العرب وسيراميكا فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، تشكيل الفريق الذى سوف يخوض مباراة اليوم أمام سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام على ملعب السويس.

وجاء التشكيل كالتالى : في حراسة المرمى .. محمود أبو السعود

في خط الدفاع .. باسم على ، محمد سمير ، فاروقا نور الدين ، حسن الشامى

في خط الوسط .. محمد مجلى ، عبد الله ياسين ، محمد رزق ، لويس إداورد

في الهجوم .. يوسف الجوهرى ، كريم مصطفى

بينما ياتى تشكل فريق سيراميكا بقيادة ضياء السيد كالتالى :

في حراسة المرمى .. عامر عامر

في خط الدفاع .. رجب بكار ، خالد صبحى ، عبد الله محمود ، أحمد حسن

في خط الوسط .. ميدو جابر ، صالح جمعة ، محمد إبراهيم ، كوامي بونسو

في الهجوم .. أحمد ياسر ريان ، شادى حسين

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.