شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة لكارتيرون مع لاعبى الزمالك.. واجتماع خاص مع المعاونين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.
وقام المدير الفني للزمالك بتوجيه بعض النصائح للفريق المراد تنفيذها خلال تدريبات اليوم، بالإضافة لمنحه اللاعبين مجموعة من التعليمات الفنية لتنفيذها في مباراة سموحة.
وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات البدنية والإطالات في مجمع الصالات قبل انطلاق التدريبات، حيث يسعى الجهاز الفني لرفع الحالة البدنية لجميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات ببطولة الدوري العام.
وخضع اللاعبون لفقرة بدنية خاصة تحت إشراف فيرناندو مسئول الأحمال بالجهاز الفني، وشهدت الفقرة خوض اللاعبين بعض التدريبات بالكرة وبدون الكرة، حيث قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت قيادة فيرناندو والثانية تحت قيادة أحمد عصمت.