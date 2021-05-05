شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة لكارتيرون مع لاعبى الزمالك.. واجتماع خاص مع المعاونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني للزمالك بتوجيه بعض النصائح للفريق المراد تنفيذها خلال تدريبات اليوم، بالإضافة لمنحه اللاعبين مجموعة من التعليمات الفنية لتنفيذها في مباراة سموحة.

كما عقد الخواجة الفرنسى جلسة مع جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية، وشهدت الجلسة حديثا مطولا بين المدير الفني والثنائي أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود عن بعض الأمور الفنية الخاصة بطريقة لعب الفريق أمام سموحة.

واطمأن باتريس كارتيرون على حالة اللاعبين المصابين بالفريق، وعقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش المران من أجل الاطمئنان على حالة محمود عبد الرحيم جنش وعبد الله جمعة لاعبي الزمالك.